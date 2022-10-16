Часть Запорожской АЭС находится под контролем "кадыровцев", - ЦНС

"Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова - СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2", - отмечают в Центре.

При этом россияне пытаются как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

По данным Центра, оккупанты уже начали переводить систему хранения отработанного ядерного топлива на станции на российские стандарты и приспосабливают ядерные реакторы к использованию российских топливных сборок.

Также сотрудников станции принуждают подписать "трудовые договора" с новосозданной российской управляющей компанией.

"В случае отказа работникам угрожают запретом пребывания на территории станции. Персоналу запретили покидать пределы оккупированного региона", - добавляют в Центре.