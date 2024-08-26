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Часть Винницы осталась без воды из-за проблем с электроэнергией

Винница, Понедельник 26 августа 2024 19:09
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Часть Винницы осталась без воды из-за проблем с электроэнергией Фото: часть Винницы осталась без воды из-за проблем с электроэнергией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Виннице из-за аварийных отключений электроэнергии в результате массированной ракетной атаки РФ остановили водопроводные станции. Сейчас у части города нет воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Винницаоблводоканал".

"Из-за остановки главной водопроводной станции города (к слову - станция заживлена из-за высоковольтных линий, и вариант генератора для переключения и спокойной подачи воды в сети города здесь не сработает) мы вынужденно остановили меньшие станции на Вишенке и Старом городе", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Винницаоблводоканале", это необходимо для того, чтобы сохранить воду в резервуарах чистой воды. Если бы этого не сделали, то восстанавливать водоснабжение по всей Виннице пришлось бы много часов подряд.

Отсутствие воды может почувствовать в основном Старый город и "верхняя" часть Вишенки - район Урожая, улицы Бурбело, Галицкого, Хмельницкое шоссе.

"Нам нужно 2-3 часа времени, чтобы выйти на рабочее давление, стабилизироваться и вернуть всем и воду и давление", - добавили в "Винницаоблводоканал".

Массированная атака РФ и ситуация со светом в Украине

Напомним, российские террористы утром 26 августа устроили самую масштабную комбинированную атаку на Украину за последние месяцы. РФ выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов-камикадзе "Шахед".

В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением.

О том, что известно о ситуации в регионах, - читайте в материале РБК-Украина.

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