Часть украинцев проведет отопительный сезон за границей, - прогноз НБУ

Украинцы медленно возвращаются из-за границы. Но из-за рисков безопасности часть из них проведет отопительный сезон в других странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2023 года).
Как отмечается в обзоре, на протяжении ІІІ квартала 2023 года началось возвращение мигрантов в Украину, но оно было меньше, чем ожидалось. По данным ООН, количество мигрантов вне Украины сократилось до 6,2 млн на конец сентября 2023 года (с 6,3 млн в июне 2023 года), о возвращении около 100 тыс. мигрантов в течение августа сообщало и ГПСУ.
"Количество мигрантов может незначительно возрасти до конца текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан вероятно проведет отопительный сезон за границей", - говорится в обзоре.
В результате, по оценкам НБУ, количество мигрантов в конце 2023 года будет больше, чем в конце 2022 года (примерно на 200 тыс. человек).
В то же время, отмечают в НБУ, ряд стран, в том числе тех, где сейчас находится наибольшее количество вынужденных мигрантов из Украины (Германия, Польша и Чехия), объявили о сворачивании программ поддержки мигрантов из Украины или о таких планах. На этом фоне часть мигрантов может рассмотреть возвращение на родину в 2024 году или изменить страну пребывания.
В НБУ отмечают, что значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди тех, кто лучше адаптировался, продолжает расти. Основной причиной невозврата остаются высокие риски безопасности
"Учитывая предположения об их большей продолжительности и дальнейшей адаптации украинцев за рубежом, возвращение мигрантов в течение прогнозного периода будет медленнее, чем ожидалось ранее. Так, в 2024 году вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек", – говорится в обзоре.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", а большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).
Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.