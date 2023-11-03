Часть украинцев проведет отопительный сезон за границей, - прогноз НБУ

Как отмечается в обзоре, на протяжении ІІІ квартала 2023 года началось возвращение мигрантов в Украину, но оно было меньше, чем ожидалось. По данным ООН, количество мигрантов вне Украины сократилось до 6,2 млн на конец сентября 2023 года (с 6,3 млн в июне 2023 года), о возвращении около 100 тыс. мигрантов в течение августа сообщало и ГПСУ.

"Количество мигрантов может незначительно возрасти до конца текущего года: из-за повышенных рисков атак на энергоинфраструктуру часть граждан вероятно проведет отопительный сезон за границей", - говорится в обзоре.

В результате, по оценкам НБУ, количество мигрантов в конце 2023 года будет больше, чем в конце 2022 года (примерно на 200 тыс. человек).

Возвращение мигрантов

В то же время, отмечают в НБУ, ряд стран, в том числе тех, где сейчас находится наибольшее количество вынужденных мигрантов из Украины (Германия, Польша и Чехия), объявили о сворачивании программ поддержки мигрантов из Украины или о таких планах. На этом фоне часть мигрантов может рассмотреть возвращение на родину в 2024 году или изменить страну пребывания.

В НБУ отмечают, что значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди тех, кто лучше адаптировался, продолжает расти. Основной причиной невозврата остаются высокие риски безопасности

"Учитывая предположения об их большей продолжительности и дальнейшей адаптации украинцев за рубежом, возвращение мигрантов в течение прогнозного периода будет медленнее, чем ожидалось ранее. Так, в 2024 году вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек", – говорится в обзоре.