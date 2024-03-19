Часть украинцев в Чехии могут потерять защиту до конца марта: кого это касается

Если человек не продлил временную защиту во время онлайн-регистрации, она действительна только до 31 марта 2024 года, отмечают в ведомстве.

По истечении срока действия можно повторно подать заявление на ее получение в одном из отделений Краевых центров помощи Украине (KACPU).

"Обратите внимание, что будет проведено новое рассмотрение оснований для предоставления временной защиты, так же, как и в случае подачи первого заявления. Тот факт, что вы получили временную защиту в прошлом, не является основанием для ее повторного предоставления", – предупреждают в МВД Чехии.

Также следует учесть, что если человеку снова предоставят временную защиту, это не означает, что он будет повторно иметь право на государственную помощь, например, на оплачиваемое государством медицинское страхование.

Украинцы, которые хотят подать заявление на получение временной защиты в Чехии, могут обращаться в Краевые центры помощи Украине (KACPU) в 12 регионах и Праге.

Для получения экстренного жилья можно обращаться в пункты двух городов:

Острава, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hnevkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 апреля.

В то же время долговременное гуманитарное жилье можно просить только в KACPU в городе Острава (по тому же адресу).