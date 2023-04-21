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Часть Украины накроют дожди, местами с грозами: прогноз погоды на выходные

Фото: Часть Украины накроют дожди, местами с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть Украины на выходных накроет дождями, местами с грозами. При этом температура воздуха днем составит до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +2 +7 градусов, в южной части до +10. Днем температура прогреется до +12 +17 градусов, а в восточных областях до +8 +13. Ветер северный, 5-10 м/с.

В течение 23 апреля и ночью 24 апреля в Украине будет без осадков, лишь днем 24 апреля прогнозируются небольшие, а на востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, а днем +13 +18, на Закарпатье потеплеет до +20.

На высокогорье Карпат ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит около 0, а днем +3 +8 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Напомним, в Карпатах существует угроза схода лавин.

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