Часть Украины накроют дожди, местами с грозами: прогноз погоды на выходные

Завтра в южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +2 +7 градусов, в южной части до +10. Днем температура прогреется до +12 +17 градусов, а в восточных областях до +8 +13. Ветер северный, 5-10 м/с.

В течение 23 апреля и ночью 24 апреля в Украине будет без осадков, лишь днем 24 апреля прогнозируются небольшие, а на востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, а днем +13 +18, на Закарпатье потеплеет до +20.

На высокогорье Карпат ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит около 0, а днем +3 +8 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Напомним, в Карпатах существует угроза схода лавин.

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