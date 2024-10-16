ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Сум останется без воды 16 и 17 октября: что произошло в городе

Среда 16 октября 2024 16:11
UA EN RU
Часть Сум останется без воды 16 и 17 октября: что произошло в городе Фото: Запасы воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Несколько улиц в Сумах вечером в среду, 16 октября, останутся без воды. Коммунальщики предупреждают об остановке работы одного из водозаборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Міськводоканал" города Сумы.

Сообщается, что вечером 16 октября приостановят работу одного из водозаборов. Это связано с необходимостью заменить аварийные защелки на водопроводе. Работы планируют проводить в течение дня в четверг, 17 октября.

Вода будет отсутствовать у жителей Веретеновки, Анновки, а также на улицах:

  • Степана Бандеры
  • Белопольский путь
  • Шептицкого
  • Засумская
  • Лепеховская
  • Ильинская
  • Добровольная
  • Косовщинская
  • Ремесленная
  • Металлургов
  • Вячеслава Черновола

До позднего вечера в четверг воды не будет на этих улицах и прилегающих к ним территориях. В связи с этим горожан просят сделать запас питьевой воды.

Работу водозабора и водоснабжения обещают восстановить после технического обновления устаревшей запорной арматуры.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сумах готовятся к началу отопительного сезона. В первую очередь тепло начнут подавать в больницы, школы и детские сады. Уже с понедельника, 21 октября, обещают включить отопление в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением.

Также мы писали, что в Сумах готовятся к зиме и проводят ремонтные работы на оборудовании местной ТЭЦ. В частности, часть города на несколько дней осталась без горячей воды из-за внеплановых работ на технологическом оборудовании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Водоснабжение
NEWS
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам