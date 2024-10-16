Часть Сум останется без воды 16 и 17 октября: что произошло в городе

Несколько улиц в Сумах вечером в среду, 16 октября, останутся без воды. Коммунальщики предупреждают об остановке работы одного из водозаборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Міськводоканал" города Сумы.

Сообщается, что вечером 16 октября приостановят работу одного из водозаборов. Это связано с необходимостью заменить аварийные защелки на водопроводе. Работы планируют проводить в течение дня в четверг, 17 октября.

Вода будет отсутствовать у жителей Веретеновки, Анновки, а также на улицах:

Степана Бандеры

Белопольский путь

Шептицкого

Засумская

Лепеховская

Ильинская

Добровольная

Косовщинская

Ремесленная

Металлургов

Вячеслава Черновола

До позднего вечера в четверг воды не будет на этих улицах и прилегающих к ним территориях. В связи с этим горожан просят сделать запас питьевой воды.

Работу водозабора и водоснабжения обещают восстановить после технического обновления устаревшей запорной арматуры.