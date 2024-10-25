Часть Сум сегодня осталась без воды: стала известна причина

В пятницу с 10:00 на водозаборе города приступили к аварийно-ремонтным работам для ликвидации порыва водосети диаметром 500 мм. В связи с этим приостановлена работа Лучанской водонасосной станции.

На время ремонта без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

просп. Шевченко

ул. Ремесленная

ул. Металлургов

ул. Хворостянка

ул. Британская

ул. Революции Достоинства

ул. Гетмана Павла Скоропадского

ул. Новоместенская

ул. Троицкая

ул. Псельская

ул. Привокзальная

ул. Бельгийская

ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ней улицы

урочище Барановка

Восстановить водоснабжение обещают по завершении работ. Узнать больше информации можно по телефонам диспетчерской службы: (050) 407-81-10, (067) 548-21-12, (0542) 700-168.

Сумской городской совет также сообщает, что часть жителей Сумы остаются без горячей воды. Так, из-за реконструкции магистральной тепловой сети отсутствует горячая вода на просп. Свободы, ул. Украинская Народная Республика, ул. Сергея Табалы, ул. Холодноярской бригады, частично на ул. Харьковская. Из-за порывов отсутствует горячая вода по адресам: ул. Нижнесыворотская, 37, 52, 54; ул. Богун, 16; ул. Менделеева, 4; ул. Романа Атаманюка, 43, 43А; ул. Холодноярской бригады, 38; ул. Харьковская, 3