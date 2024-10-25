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Часть Сум сегодня осталась без воды: стала известна причина

Фото: Отключение воды в Сумах 25 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах 25 октября остановила работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения. Коммунальщики сообщают о ремонтных работах на водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Горводоканал".

В пятницу с 10:00 на водозаборе города приступили к аварийно-ремонтным работам для ликвидации порыва водосети диаметром 500 мм. В связи с этим приостановлена работа Лучанской водонасосной станции.

На время ремонта без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

  • просп. Шевченко
  • ул. Ремесленная
  • ул. Металлургов
  • ул. Хворостянка
  • ул. Британская
  • ул. Революции Достоинства
  • ул. Гетмана Павла Скоропадского
  • ул. Новоместенская
  • ул. Троицкая
  • ул. Псельская
  • ул. Привокзальная
  • ул. Бельгийская
  • ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ней улицы
  • урочище Барановка

Восстановить водоснабжение обещают по завершении работ. Узнать больше информации можно по телефонам диспетчерской службы: (050) 407-81-10, (067) 548-21-12, (0542) 700-168.

Сумской городской совет также сообщает, что часть жителей Сумы остаются без горячей воды. Так, из-за реконструкции магистральной тепловой сети отсутствует горячая вода на просп. Свободы, ул. Украинская Народная Республика, ул. Сергея Табалы, ул. Холодноярской бригады, частично на ул. Харьковская. Из-за порывов отсутствует горячая вода по адресам: ул. Нижнесыворотская, 37, 52, 54; ул. Богун, 16; ул. Менделеева, 4; ул. Романа Атаманюка, 43, 43А; ул. Холодноярской бригады, 38; ул. Харьковская, 3

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах решили поднять стоимость проезда в маршрутках. Сейчас поездка в частном городском транспорте стоит 10 грн, но уже через несколько дней за проезд придется заплатить 15 грн. Городские власти заявляют, что в случае, если перевозчики не будут соблюдать прописанные в договоре условия, от повышения тарифа откажутся.

Также мы писали об ударе со стороны РФ по одному из объектов энергетики в Сумской области, в результате чего часть региона осталась без света.

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Сумская областьВодоснабжение