Часть Сум из-за аварии осталась без света: что известно
В результате аварийной ситуации в сетях "Укрэнерго" часть Сум осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АО "Сумыоблэнерго".
"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - пишет АО "Сумыоблэнерго".
Отмечается, что ситуацию уже вскоре урегулируют, после чего распределение электроэнергии продолжат по графикам почасовых отключений.
Ситуация со светом в Украине
В течение последних месяцев российские террористы усилили массированные удары против Украины. В частности, под обстрелы попадали объекты энергетической инфраструктуры. Это, в свою очередь, привело к возвращению графиков ограничения энергоснабжения для бытовых потребителей.
Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня, 19 июня, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения с 00:00 до 24:00.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.