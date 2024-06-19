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Часть Сум из-за аварии осталась без света: что известно

Среда 19 июня 2024 12:00
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Часть Сум из-за аварии осталась без света: что известно Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварийной ситуации в сетях "Укрэнерго" часть Сум осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АО "Сумыоблэнерго".

"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - пишет АО "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что ситуацию уже вскоре урегулируют, после чего распределение электроэнергии продолжат по графикам почасовых отключений.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев российские террористы усилили массированные удары против Украины. В частности, под обстрелы попадали объекты энергетической инфраструктуры. Это, в свою очередь, привело к возвращению графиков ограничения энергоснабжения для бытовых потребителей.

Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня, 19 июня, во всех областях Украины будут действовать почасовые отключения с 00:00 до 24:00.

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