RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Ровно осталась без света из-за аварии

Фото: большая часть Ровно оказалась без электроснабжения из-за аварии (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Ровно из-за аварии исчез свет в микрорайоне Юбилейный, а в микрорайоне Северный из-за этого невозможно возобновить электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третьяка.

Авария произошла на одной из подстанций в Ровно.

С 18:00 до 20:00 ожидается отключение, из-за которого свет исчезнет в большинстве районов Ровно и близлежащих населенных пунктов.

Сообщается, что энергетики работают над решением проблемы.

Третьяк призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально снизить потребление электричества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала о том, что в "Нафтогазе" предупредили украинцев, что нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света. В условиях атак России на энергетические объекты Украины нужно следить за тем, чтобы энергия не тратилась впустую. Яркие витрины и вывески в сегодняшних условиях – лишние вещи.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноЭлектроэнергия