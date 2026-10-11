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Часть республиканцев бросила вызов Трампу из-за соглашения с Путиным

18:36 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Решение президента США Дональда Трампа договориться с диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного горючего спровоцировало шквал критики со стороны некоторых республиканцев в обеих палатах Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Так, сенатор Джон Кеннеди назвал российского правителя "мясником", который убивает как собственных граждан, так и украинцев. Кроме того, он подчеркнул, что Путин никогда не станет другом США.

В то же время сенатор признал, что Трамп пытается всеми доступными способами снизить цены на дизельное топливо. Однако, по его мнению, реальным шагом к удешевлению горючего стало бы завершение войны в Иране.

Бывший глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккоул также выразил обеспокоенность возможным ослаблением санкций против российских энергоресурсов. Он считает, что это увеличит финансовые ресурсы Кремля для ведения войны и будет способствовать дальнейшему насилию и разрушениям.

На фоне последних событий сенатор Лиза Мурковски призвала Трампа воспользоваться имеющимися полномочиями вместо того, чтобы позволять России экспортировать дизельное топливо, зарабатывать на этом и продолжать войну против Украины.

Она отметила, что вопрос возвращения России на мировые энергетические рынки можно будет рассматривать после завершения войны. По ее словам, сейчас необходимо перекрыть все источники финансирования российской военной машины.

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