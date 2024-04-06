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Часть горючего для авиации Дании может поступать из России, - СМИ

Фото: Доля горючего для авиации Дании может происходить из России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Часть горючего, которое используют самолеты Воздушных сил Дании вполне может поступать из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekstra Bladet.

Журналисты предположили, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил Дании, хотя формально его приобрели не у российских продавцов.

Несколько документов, полученных изданием, свидетельствуют, что часть топлива поставщики закупали в аэропорту Стамбула и у турецкой компании BP. Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, в которой есть доля собственности "Роснефти". В дополнение известно, что более 50% всего импорта топлива в Турцию поступает из России.

Журналисты также выяснили, что в армии Дании не проводили детальных исследований по поводу происхождения топлива.

Хотя с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписку, что они заботятся о соблюдении западных санкций. 

Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении топлива, но поскольку подавляющее большинство топлива проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.

В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля топлива через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть".

 

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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