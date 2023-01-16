Часть "Платформы за жизнь и мир" все еще ориентируется на Медведчука, - эксперт

Голосование за лишение Виктора Медведчука депутатского мандата продемонстрировало, что часть "Платформы за жизнь и мир" все еще ориентируется на Виктора Медведчука, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Татьяну Лупову в колонке для " Цензор.нет ".

"Голосование за лишение Виктора Медведчука депутатского мандата показало, что часть "Платформы за жизнь и мир" все еще ориентируется на кума Путина. И это после почти года войны, после десятков тысяч погибших, после бесчеловечных терактов путинского режима - последний из которых в Днепре… Но депутатам-медведчукам это все безразлично. Смотрите. Перед голосованием за прекращение полномочий Медведчука и Ко председатель депгруппы Бойко четко и публично заявил, что решение о лишении мандатов этих нардепов верно, и что они не имеют права оставаться народными депутатами", - заявила эксперт .

Однако, по ее словам, четверо народных депутатов, присутствовавших на заседании Верховной рады 13 января, отказались это сделать и на момент голосования за постановление покинули зал пленарных заседаний. Некоторые даже вытащили свои карточки, словно их вообще не было на заседании ВР.

"Речь идет об Александре Колтуновиче, Василии Нимченко, Викторе Черном и Несторе Шуфриче. Это самые близкие к Виктору Медведчуку нардепы, которые даже после его задержания и обмена продолжают ориентироваться именно на него", - отметила она.

Эксперт также напомнила о связях этих народных депутатов с кумом Путина Медведчуком: Колтунович - "экономист" Медведчука, был руководителем экономических программ его "Украинского выбора"; Нимченко – "юрист" Медведчука, был заместителем председателя УВ; Черный - "силовик" Медведчука, был его телохранителем, а затем - руководителем его охранной компании "Шторм"; Шуфрич - бизнес-партнер, давний друг и соратник кума Путина.

"И здесь возникает большой вопрос, почему эти откровенные медведчуки до сих пор так прекрасно чувствуют себя в стране, куда они привели войну? Что они продолжают делать в Верховной раде? И почему они до сих пор не ходят по допросам в правоохранительные органы?" – резюмировала она.

Напомним, Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины Виктора Медведчука. Также в список попали Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.