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Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина

Фото: часть Одессы завтра останется без воды (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 6 января, в Приморском районе Одессы будет отсутствовать водоснабжение, а в Малиновском - возможно снижение давления из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

"В связи с ремонтными работами, которые проводят работниками ДТЭК Одесские электросети, 06.01.2023 будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Приморского и Малиновского районов города Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за их значительной мощности использование источников автономного энергопитания не возможно.

Так, завтра с 12:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в Приморском районе, а в Малиновском возможно снижение давления.

Как сообщалось ранее, в Одесской области обновили графики отключений электроэнергии.

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ОдессаВодоснабжение