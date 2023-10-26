Часть Одессы останется без света до вечера: полный список адресов
В четверг, 26 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Одессе, из-за чего часть города останется без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.
Света до 17:00 не будет по адресам, подключенным к Центральному РЭС:
- ул. Колонтаевская, 9/ корп.11,
- ул. Садыковская, 19-44,
- ул. О. Кутузакия, 1, 3, 11-42,
- ул. Южная, 13-48,
- ул. Ризовская, 17-28,
- ул. Раскидайловская, 16,30,
- ул. Серова, 1-27,
- ул. Ясиновского, 12,16,
- ул. Южная, 17-34,
- ул. Колонтаевская, 2, 8, 8/1,19, 21,
- ул. Серова, 30-38.
До 18:00 будут обесточены:
- ул. Фесенко, 7,
- ул. Тираспольское, 21-27
Также Северный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому до 18:00 будут обесточены.
- пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
- пров. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141
Света до 19:00 не будет на:
- 36-я линия, 15,
- 36-я линия на жилом массиве, 1-24,
- 37-я линия на жилом массиве, 1-18,
- 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
- 46-я линия на жилом массиве, 1-35,
- ул. Луцкая, 65,67,69,71,73,75, ул. 4-я, 38-52,
- пров. Оранжерейный, 1-16Б,
- 43-я линия на жилом массиве, 2-34,
- 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
- ул. Лутька, 59-63,
- ул. Ракетная, 1-18,
- ул. Агрономическая, 60-131,
- ул. Ак. Панкратовой, 1-31А,
- ул. Круговая, 10Б-58,
- ул. Ховкина, 1-31,
- ул. Академика Воробьева, 5,
- ул. Неждановой, 2-28,
- пров. 1-й Ключевой, 1,1а,2,4,5,17,
- пров. 2-й Ключевой, 1-15А,
- пров. Ключевой,3,7,9,11,13,15/корп.2,15а,19,21,21а, ул., 4а 37,39,58,58а.
До 20:00 будут обесточены:
- ул. Тепличная, 3Б, 4А,
- ул. Черноморского Казачества, 56,58,71,73,75,79/корп.81,83,85,87,89,91,93,
- ул. 1-я Сортировочная, 36,42, 42а, 44,
- ул. Лузановская, 65,67,
- ул. Красная 5,7,9,15.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что они могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.
Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.
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