Часть Одессы останется без света до вечера: полный список адресов

В четверг, 26 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Одессе, из-за чего часть города останется без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.

Света до 17:00 не будет по адресам, подключенным к Центральному РЭС:

ул. Колонтаевская, 9/ корп.11,

ул. Садыковская, 19-44,

ул. О. Кутузакия, 1, 3, 11-42,

ул. Южная, 13-48,

ул. Ризовская, 17-28,

ул. Раскидайловская, 16,30,

ул. Серова, 1-27,

ул. Ясиновского, 12,16,

ул. Южная, 17-34,

ул. Колонтаевская, 2, 8, 8/1,19, 21,

ул. Серова, 30-38.

До 18:00 будут обесточены:

ул. Фесенко, 7,

ул. Тираспольское, 21-27

Также Северный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому до 18:00 будут обесточены.

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,

пров. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141

Света до 19:00 не будет на:

36-я линия, 15,

36-я линия на жилом массиве, 1-24,

37-я линия на жилом массиве, 1-18,

45-я линия на жилом массиве, 1-36,

46-я линия на жилом массиве, 1-35,

ул. Луцкая, 65,67,69,71,73,75, ул. 4-я, 38-52,

пров. Оранжерейный, 1-16Б,

43-я линия на жилом массиве, 2-34,

44-я линия на жилом массиве, 1-51,

ул. Лутька, 59-63,

ул. Ракетная, 1-18,

ул. Агрономическая, 60-131,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31А,

ул. Круговая, 10Б-58,

ул. Ховкина, 1-31,

ул. Академика Воробьева, 5,

ул. Неждановой, 2-28,

пров. 1-й Ключевой, 1,1а,2,4,5,17,

пров. 2-й Ключевой, 1-15А,

пров. Ключевой,3,7,9,11,13,15/корп.2,15а,19,21,21а, ул., 4а 37,39,58,58а.

До 20:00 будут обесточены:

ул. Тепличная, 3Б, 4А,

ул. Черноморского Казачества, 56,58,71,73,75,79/корп.81,83,85,87,89,91,93,

ул. 1-я Сортировочная, 36,42, 42а, 44,

ул. Лузановская, 65,67,

ул. Красная 5,7,9,15.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что они могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

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