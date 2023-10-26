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Часть Одессы останется без света до вечера: полный список адресов

Одесса, Четверг 26 октября 2023 11:20
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Часть Одессы останется без света до вечера: полный список адресов Иллюстративное фото: часть Одессы останется без света до вечера (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 26 октября, специалисты будут проводить ремонтные работы в Одессе, из-за чего часть города останется без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.

Света до 17:00 не будет по адресам, подключенным к Центральному РЭС:

  • ул. Колонтаевская, 9/ корп.11,
  • ул. Садыковская, 19-44,
  • ул. О. Кутузакия, 1, 3, 11-42,
  • ул. Южная, 13-48,
  • ул. Ризовская, 17-28,
  • ул. Раскидайловская, 16,30,
  • ул. Серова, 1-27,
  • ул. Ясиновского, 12,16,
  • ул. Южная, 17-34,
  • ул. Колонтаевская, 2, 8, 8/1,19, 21,
  • ул. Серова, 30-38.

До 18:00 будут обесточены:

  • ул. Фесенко, 7,
  • ул. Тираспольское, 21-27

Также Северный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому до 18:00 будут обесточены.

  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пров. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141

Света до 19:00 не будет на:

  • 36-я линия, 15,
  • 36-я линия на жилом массиве, 1-24,
  • 37-я линия на жилом массиве, 1-18,
  • 45-я линия на жилом массиве, 1-36,
  • 46-я линия на жилом массиве, 1-35,
  • ул. Луцкая, 65,67,69,71,73,75, ул. 4-я, 38-52,
  • пров. Оранжерейный, 1-16Б,
  • 43-я линия на жилом массиве, 2-34,
  • 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
  • ул. Лутька, 59-63,
  • ул. Ракетная, 1-18,
  • ул. Агрономическая, 60-131,
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Ховкина, 1-31,
  • ул. Академика Воробьева, 5,
  • ул. Неждановой, 2-28,
  • пров. 1-й Ключевой, 1,1а,2,4,5,17,
  • пров. 2-й Ключевой, 1-15А,
  • пров. Ключевой,3,7,9,11,13,15/корп.2,15а,19,21,21а, ул., 4а 37,39,58,58а.

До 20:00 будут обесточены:

  • ул. Тепличная, 3Б, 4А,
  • ул. Черноморского Казачества, 56,58,71,73,75,79/корп.81,83,85,87,89,91,93,
  • ул. 1-я Сортировочная, 36,42, 42а, 44,
  • ул. Лузановская, 65,67,
  • ул. Красная 5,7,9,15.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что они могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - в материале РБК-Украина.

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