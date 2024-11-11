Часть Кропивницкого почти на двое суток останется без воды: перечень адресов

В Кропивницком с 12 ноября по 13 ноября будет временно прекращено водоснабжение для жителей левобережья города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую ОВА .
Известно, что водоснабжение прекратится в 00.00 12 ноября.
Вода появится ориентировочно к 23:00 13 ноября.
Отключение воды коснется жителей Левобережья Кропивницкого, включая следующие районы:
ОКПП "Днепр-Кировоград" объясняет, что это масштабное отключение воды необходимо для установления регуляторов давления в центральной части города, что должно существенно снизить количество аварий и разрывов на низко расположенных участках трубопровода.
Также запланирована замена устаревшей запорной арматуры и ремонт пожарных гидрантов.
Местные жители призывают сделать запас воды до начала отключения, то есть сегодня, 11 ноября.
Отметим, что в некоторых городах Донецкой области будет сокращена подача воды. В нашем материале вы можете узнать о причинах.
Также недавно из-за аварии на водосети у жителей части Сум исчезло водоснабжение.
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