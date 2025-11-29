ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Часть Киева после атаки РФ до сих пор без тепла: в КГГА назвали районы

Суббота 29 ноября 2025 15:45
UA EN RU
Часть Киева после атаки РФ до сих пор без тепла: в КГГА назвали районы Фото: без теплоснабжения сейчас потребители пяти районов столицы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве часть города до сих пор без тепла в результате ночной атаки РФ. Сейчас коммунальщики работают и вернут теплоснабжение сразу после ликвидации последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас поставки тепла не осуществляются для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - добавили в сообщении.

Также Киевской городской государственной администрации рассказали, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, поэтому давление в водопроводных сетях во всех районах вернули к нормативным.

"Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме", - резюмировали в КГГА.

Масштабный обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 29 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по столице Украины. Враг запустил ударные дроны и различные типы ракет. Атака была осуществлена фактически в течение всей ночи и утром.

В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах: Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Дарницком и Голосеевском.

В частности, были повреждены дома, горели высотки, а под утро в некоторых районах столицы фиксировались перебои со светом. Позже стало известно, что обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, на правом берегу было снижено давление в системах водоснабжения.

Также по состоянию на 12:00, в Киеве было известно о 37 пострадавших людях, а в КГВА писали также о двух погибших.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев Обстрел Киева
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает