Хмельницкий и область частично без света из-за аварийных отключений

По состоянию на вечер 27 октября Хмельницкий и область частично остались без света из-за аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.

"Есть аварийные отключения электроэнергии по области. В настоящее время обесточены часть города Хмельницкого, Каменец-Подольской, Дунаевецкой, Ярмолинецкой, Староконстантиновской и Красиловской общин", - отметил он.

По его словам, соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

"Настоятельно прошу всех максимально ограничивать во время пиковой нагрузки пользование электроприборами", - добавил Гамалий.