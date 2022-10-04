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Часть европейских компаний выступила против запрета на поставку стальных полуфабрикатов из РФ

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Вторник 04 октября 2022 13:49
Часть европейских компаний выступила против запрета на поставку стальных полуфабрикатов из РФ Фото: часть европейских компаний выступила против запрета на поставку стальных полуфабрикатов из РФ (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Ряд европейских прокатных заводов выступили против усиления санкций против металлургов России. Вроде бы возникнут сложности с поставкой полуфабрикатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

"Отсутствие поставок для перекатчиков помешает способности ЕС строить [среди прочего] новые ветряные установки и улучшать энергетическую независимость, тогда как полуфабрикаты из стали (слябы, заготовки и блюмы) будут немедленно перенаправлены в другие регионы. С учетом того, что доля стальных полуфабрикатов в общем российском экспорте составляет 1%, потенциальный запрет не окажет ощутимого влияния на Россию", - объясняется в обращении EU Reroller Forum.

Что характерно, EU Reroller Forum содержит предприятия, прямо или косвенно связанные с Россией - к примеру, у компании Marcegaglia есть металлургический завод в городе Владимир, компания Pittini заключила еще в 2014 году контракт с российским Металлоинвестом, а NBH является совместным предприятием российского NLMK и Агентства по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлония.

Как известно, в середине марта страны ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ. В нем, среди прочего, были предусмотрены ограничения на импорт металлопродукции. Однако этот запрет не распространялся на полуфабрикаты.

В настоящее время Еврокомиссия рассматривает расширение санкций против металлургии России и полуфабрикатов.

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