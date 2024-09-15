Часть Донецкой области осталась без света из-за российских обстрелов

Северная часть Донецкой области осталась без света сегодня, 15 сентября. Причиной стал российский обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В сети пишут об обстреле Николаевки в Донецкой области. Россияне повредили инфраструктурный объект.
По предварительной информации местных жителей, было попадание на территорию Славянской ТЭС.
Энергетики сообщают, что северная часть Донецкой области сейчас без света. Известно, что как минимум частично обесточены Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
"Как только это станет возможным, энергетики приступят к обследованию и восстановлению повреждений", - отметили в ДТЭК.
Россияне весной обстреливают энергетические объекты в Украине. Враг уничтожил несколько ТЭС, а также попытался атаковать ГЭС.
Последний обстрел энергетики произошел в конце августа. Украинцы были вынуждены вернуться к отключениям света из-за серьезных повреждений энергетики. По состоянию на 15 сентября ситуация со светом стабилизировалась.
Детальнее о том, почему Россия усилила обстрелы украинских городов - в материале РБК-Украина.
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