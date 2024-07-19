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Часть суток без отключений света. Как завтра будут действовать графики

Украина, Пятница 19 июля 2024 19:27
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Часть суток без отключений света. Как завтра будут действовать графики Фото: графики отключений света будут действовать 20 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 20 июля, графики отключений света впервые за последнее время не будут действовать все сутки. Это происходит после незначительного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, завтра с 02:00 до 05:00 графики действовать не будут.

При этом с 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений света, а в остальное время - только одна очередь.

Отключения света в Украине

Напомним, последнее время в Украине графики отключений света действовали все сутки. Причиной был высокий уровень потребления из-за жары.

Также ситуацию усложняли несколько аварий не энергообъектах, которые приводили к более жестким ограничениям.

Сегодня, 19 июля, Госэнергонадзор рассказал о результатах проверки справедливости отключений света по графикам в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. Везде обнаружили нарушения.

К слову, премьер Украины Денис Шмыгаль обещал, что после 20-ых чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

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