ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Частина жителів Миколаєва закликали виїхати з міста через обстріли: названі райони

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 31 травня 2022 12:08
Частина жителів Миколаєва закликали виїхати з міста через обстріли: названі райони Фото: жителів Миколаєва закликали виїхати з міста через обстріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста. Зокрема, просять виїхати з Корабельного та Інгульського району міста, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря військової комендатури оборони Миколаєва Дмитра Плетенчука в Facebook.

Жителям, які при різних обставинах не можуть покинути свої будинки, рекомендується перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч з ними.

У разі початку обстрілу потрібно негайно направлятися в Укриття, а в разі їх відсутності поруч - перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель, але не надто наближатися до них. Не можна перебувати в панельних багатоквартирних будинках.

За його словами, потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки призводить до їх суттєвих руйнувань. Такі споруди не врятують.

Крім того, російські війська може використовувати і касетні реактивні снаряди.

За словами Плетенчука, починаючи з 26 травня обстріли Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади російських військ. Для обстрілу використовуються 203-мм гармати 2С7"Півонія". Застосовуються два типи снарядів з дальністю стрільби 37 км і 47,5 км. Снарядів другого типу у російських військ відносно менше, тому і менше ймовірність їх застосування.

Саме снарядами першого типу проводиться обстріл південно-східних районів Миколаєва-Інгульського і Корабельного, а також передмість. Один боєприпас завдає істотного ураження об'єктам, але не забезпечує точної стрільби. Його застосування окупаційними військами має на меті нанесення максимальної шкоди цивільним об'єктам: житловим будинкам, підприємствам та інфраструктурі.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою