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Частина України заллє дощами: прогноз погоди на завтра

Фото: частина України 16 вересня заллє дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 16 вересня, частина території України заллє дощами. При цьому на півночі буде туманно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Також очікуються невеликі дощі. Вночі в Карпатах та Прикарпатті, а вдень у східних областях очікуються помірні, місцями значні дощі. При цьому в більшості південних областей і Криму без істотних опадів.

У північній частині країни вночі та вранці місцями прогнозується туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а вдень +15 +20. При цьому в центральних і східних областях потеплішає до +24. У південній частині температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20, а вдень від +25 до +30.

Погода в Києві та області

Завтра в столичному регіоні буде хмарно з проясненнями, проте можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/ с.

Температура повітря в області вночі становитиме +11 +16 градусів, а вдень +15 +20. У Києві вночі буде +12 +14, а вдень +18 +20.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи очікувати українцям" бабиного літа " наприкінці вересня.

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