Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощі та грози

В Україні сьогодні, 20 серпня погода погіршиться у низці областей. Синоптики прогнозують шквальний вітер, грози та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на Лівобережжі та в Криму, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях короткочасні дощі та грози.
При цьому вдень у південних та південно-східних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні.
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