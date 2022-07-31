Частину України накриє гроза зі шквалами: де сьогодні чекати негоди

В Україні сьогодні, 31 липня, буде спекотна погода. Проте на заході пройдуть дощі з грозами та шквалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні прогнозуються в усіх західних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській та Рівненській областях. При цьому опади можуть супроводжуватися шквальним вітром.
На решті території нашої країни буде суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами максимально до 12 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +27 +30.
Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.
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