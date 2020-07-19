Частина Сімферополя знову залишилася без води

У неділю, 19 липня, в анексованому Сімферополі без водопостачання залишили частину вулиць у зв'язку з проведенням нібито аварійно-відновлювальних робіт. Без води також залишилися жителі села Льговське Кіровського району.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на комунальні служби.

Зокрема, в Сімферополі обмежено водопостачання мікрорайонів: Петровська Балка, Біле, Сонячна долина, Старе місто, Кам'янка, Хошкельди, Сергіївка, Лугове.

Воду жителям села Льговское відключили до 23:00. Місцевим мешканцям пообіцяли підвіз питної води спеціалізованим транспортом за графіком.

Також раніше КП "Вода Криму" розмістила інформацію про запаси води у світі та закликала споживачів окупованого півострова до її раціонального використання.

Варто відзначити, що місцеві ЗМІ повідомляють про проблеми з водопостачанням у місті практично щотижня. Формулювання зазвичай такі ж - "аварійно-відновлювальні роботи".

Підконтрольна Кремлю "влада" півострова пояснює часті відключення води "зношеністю водопровідних мереж".

Раніше РБК-Україна писало, що у Криму на межі висихання виявилися два водосховища.

Також повідомлялося, що проблеми з водою на окупованому півострові можуть спровокувати нову агресію Росії проти України з метою захоплення Кримського каналу. Такий розвиток подій не виключають в представництві президента Володимира Зеленського.