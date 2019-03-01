Частина окупованого Криму залишилася без світла

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Причиною стали погані погодні умови і, як наслідок, аварії

В анексованому Росією Криму сьогодні, 1 березня, кілька населених пунктів залишилися без світла через погані погодні умови та аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Повідомляється, що станом на 16:00 (за місцевим часом), підприємство "Крименерго" заявляло про відключення світла в Керчі (частково).

"Також частково не було світла в селищах Леніне та Калинівка Ленінського району, села Червона поляна і Внуково Чорноморського району, селі Кольцово Сакського району. У цих населених пунктах немає світла через вітер", - йдеться в повідомленні.

Без світла залишалися протягом дня і Армянськ, Красноперекопськ і частково Євпаторія, розповів диспетчер в євпаторійському "Крименерго".

Згідно з даними підприємства, причиною стала аварія в мережах "Крименерго".

Щодо Армянська диспетчери повідомили, що в Криму була пошкоджена високовольтна лінія.

Нагадаємо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна "ЛНР") з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, в результаті чого були пошкоджено приватні будинки і опора лінії електропередач.