Частина Києва залишиться без води: список адрес

"Київводоканал" попередив про планові відключення води по ряду адрес. Причина - планові роботи і підключення нового будинку до водопровідних мереж.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Буде відключено водопостачання за наступними адресами:

З 2 липня 10:00 до 3 липня 6:00:

вул. Дорогожицька, 17,

ул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,

вул. О. Теліги, 5А.

З 2 липня 10:00 до 17:00:

вул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,

вул. Редутової, 19/34.

З 2 липня 9:30 до 18:00:

вулиця Новомостицька, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10

Разом з тим, буде надана автоцистерна з питною водою, яка буде розташована по вул. Парково-Сирецька в районі будинків 5, 7, 9.

Нагадаємо, воду в Києві відключають по ряду адрес вже другий день.

Раніше повідомлялося, що частина Києва залишалася без світла через аварію на електроопорі.