Частина Києва залишиться без води: список адрес

Причина - планові роботи
"Київводоканал" попередив про планові відключення води по ряду адрес. Причина - планові роботи і підключення нового будинку до водопровідних мереж.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Буде відключено водопостачання за наступними адресами:
З 2 липня 10:00 до 3 липня 6:00:
вул. Дорогожицька, 17,
ул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,
вул. О. Теліги, 5А.
З 2 липня 10:00 до 17:00:
вул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,
вул. Редутової, 19/34.
З 2 липня 9:30 до 18:00:
вулиця Новомостицька, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10
Разом з тим, буде надана автоцистерна з питною водою, яка буде розташована по вул. Парково-Сирецька в районі будинків 5, 7, 9.
Нагадаємо, воду в Києві відключають по ряду адрес вже другий день.
Раніше повідомлялося, що частина Києва залишалася без світла через аварію на електроопорі.
Автор: Анастасия Рокитна