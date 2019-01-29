Частина електорату Вакарчука може перейти до Зеленського, - політолог

Експерт вважає, що у Зеленського є шанси перемогти на президентських виборах

После отказа певца Святослава Вакарчука от участия в выборах президента, часть его электората может перетечь к Владимиру Зеленскому, который уже подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в гонке. Об этом заявил политолог Петр Олещук, сообщает РБК-Украина.

"Трудно сказать, к кому может перетекать электорат Вакарчука. Тем более что сам Вакарчук пока что не заявил, кого он может поддержать на выборах. Но какая-то часть, я думаю, может перейти к Зеленскому", – сказал он.

По словам политолога, в отличие от Вакарчука, который долго колебался с решением относительно похода в политику, Зеленский объявил о своих намерениях принимать участие в выборах президента в новогоднюю ночь. И это способствовало росту его рейтингов.

Также, по мнению эксперта, популярности руководителя "Квартала 95" способствовала дискредитационная кампания против него.

"До этого значительная часть избирателей твердо не верили в то, что Зеленский будет баллотироваться. И, я думаю, что ему помогла дискредитационная кампания, которую против него развернули в СМИ", - сказал он.

Олещук уверен, что эта дискредитация, скорее, сыграла на руку Зеленскому, потому что позволила попасть в информационные ленты, быть постоянно в заголовках.

В то же время эксперт считает, что у Зеленского есть шансы победить в президентских выборах.

"Шансы пройти во второй тур есть. А если есть шансы пройти во второй тур, то есть шансы и победить в нем. Но относительный или абсолютный успех Зеленского будет зависеть, в первую очередь, от явки избирателей, от способности мобилизовать свой электорат и привести его на избирательные участки", – заявил он.

Напомним, по состоянию на 28 января, Центральная избирательная комиссия уже получила документы от 41 человека для регистрации кандидатами на пост президента на выборах-2019.