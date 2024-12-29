В Часовом Яру и Торецке идут городские бои, - ВСУ

Ситуация на фронте в Украине

По данным на вечер 28 декабря на фронте произошли 149 боевых столкновений. Кроме того, российские военные совершили почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Уже на утро количество боестолкновений на фронте возросло до 158. В частности, Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ. Сверхтяжелой на фронте остается ситуация на Покровском направлении.

Также Силы обороны отбили 14 попыток РФ продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра. Кроме того, оккупанты семь раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка и Щербиновки.

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