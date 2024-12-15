Время со светом увеличится. Энергетики объяснили, как будут действовать новые графики

По данным ДТЭК, в Украине вводят унифицированные графики для всей страны, это означает, что графики будут выглядеть и действовать одинаково во всех городах, а количество времени увеличится.

"Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством", - констатируют в ДТЭК.

В компании объясняют, что это стало возможным, потому что по всей стране каждую группу разделили на подгруппы и теперь когда всю группу выключать не нужно, облэнерго может выключить только полгруппы и более точно распределить нагрузку на энергосистему.

"Как следствие, больше людей будут одновременно со светом. Но надо понимать, если произойдут локальные аварии или враг повредит линии электропередач графики для этого региона изменятся", - отметили в ДТЭК.

Откуда появится "лишнее" время со светом?

В частности, руководитель компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что в новом подходе основным временным промежутком, которым будут пользоваться оператор системы распределения, будет 30 минут и "это зафиксировано на бумаге".

"Потому что именно столько времени теперь отводится на то, чтобы дом включили после обесточивания. Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, группы окончательно становятся очередями, появляются подочереди.

"Подочередь - это очередь, разделенная пополам, то есть было шесть очередей. Теперь будет двенадцать подочередей. Для чего? Для того, чтобы когда "Укрэнерго" дает ограничение, для которого можно было бы отключить только половину пользователей в очереди, это делать, а не вырубать всю очередь. То есть теперь подход становится более гибким и в вопросе количества отключенных потребителей", - пояснил Коваленко.