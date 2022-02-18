Година запитань до уряду, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні
Сьогодні, 18 лютого о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.
Виступи міністрів
Очікується, що сьогодні нардепи, під час години запитань до уряду, заслухають доповіді:
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міністра фінансів Сергій Марченко щодо забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;
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міністра оборони Олексія Резнікова - про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;
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прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки України.
Цього разу година запитань до уряду триватиме з 10:00 до 12:00.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:
- загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);
- встановлення нового свята - Дня Української Державності (№ 5864);
- внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);
- соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285);
- внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соцзахисту ветеранів війни (№ 6350);
- внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395);
- протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748);
- вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№ 5253-1).
Разом з тим парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.
Також нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні.