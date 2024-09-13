За время войны мы инвестировали в Украине 7,8 млрд грн, - Зиновий Козицкий

За время войны группа компаний "Західнадрасервіс" проинвестировала 7,8 млрд. грн в украинскую экономику, в основном, в проекты энергетической инфраструктуры. Благодаря этому было создано 560 новых рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена, владельца группы компаний "Західнадрасервіс" Зиновия Козицкого.

"Только по результатам 2023 года наша буровая компания пробурила 10% всех пробуренных в стране скважин, компания "Георазведка" осуществила 60% всех сейсмических работ проведенных в стране, а наше энергетическое подразделение за время войны построило 7 одномегаватных солнечных станций и крупнейшую ветроэлектростанцию на западе Украины мощностью 60 МВт. В этом году завершаем строительство гидростанции на реке Западный Буг", - отметил Козицкий.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения на разные цели было направлено более 200 млн грн помощи, из которых более 144 млн грн непосредственно в поддержку ВСУ.

Однако бизнесмен обращает внимание на информационные атаки, которым подверглась компания и семья бизнесмена.

"Сегодня мы столкнулись с парадоксальной ситуацией в Украине, когда прозрачный бизнес вместо того, чтобы вызвать уважение и быть уважаемым, как это принято на Западе, становится объектом информационных атак", - пишет он.

В частности, Козицкий обращает внимание, что в статье о строительстве дороги в Сходнице сознательно или бессознательно не учтено много важных фактов, которые могли существенно повлиять на содержание материала. Он отмечает, что дал комментарий журналистам по этому поводу.

Бизнесмен реализует крупный инвестиционный проект в Сходнице, где строится разветвленная туристическая инфраструктура, которая позволит создать новые рабочие места и поддерживать их постоянную занятость в будущем. Это будет крупнейший частный инвестиционный проект в оздоровительно-рекреационной сфере Украины с общей проектной стоимостью 1,8 млрд грн.

"В небольшом городке Сходница, где туризм является основным источником доходов, мы решили создать нечто большее, чем просто оздоровительный комплекс. Мы инвестируем в будущее этого края. Следовательно, проект предусматривает до 150 новых рабочих мест. Нам принципиально, чтобы все работники получали официальную, «белую» зарплату. Это важно не только для нас, но и для общины, которую будут платить работники, увеличит бюджет Сходницкой общины на 10%. которые обеспечат устойчивое развитие города", – отметил Козицкий.