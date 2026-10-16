Время на исходе. В Конгрессе США призвали Трампа ввести "адские санкции" Грэма против России

Согласно заявлению, документ подписали 22 конгрессмена. В своем обращении они подчеркнули, что в связи с тем, что Россия готовится начать пятую зимнюю кампанию против Украины, у США есть возможность активизировать мирные усилия, оказав максимальное давление на диктатора РФ Владимира Путина, а также "правительства и сети", которые финансируют его войну.

"Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за подписание закона Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года и настоятельно призываем к его полному и добросовестному выполнению к первому сроку - 18 октября. Использование предусмотренных в этом законе инструментов экономического давления будет иметь решающее значение для того, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам", - говорится в заявлении.

Отметим, что 18 октября - это дедлайн, к которому Трамп должен либо ввести санкции, либо письменно обосновать Конгрессу, почему он этого пока что делать не будет.

Возвращаясь к заявлению конгрессменов, они призвали Трампа:

в полной мере обеспечить соблюдение обязательных санкций в отношении российских чиновников, олигархов, банков, государственных предприятий и иностранных организаций, помогающих России обходить существующие ограничения;

ввести вторичные пошлины на крупных покупателей российской энергоносительной продукции, направленные на сокращение доходов от продажи нефти и газа, которые продолжают финансировать войну России (основные покупатели Индия и Китай);

усилить борьбу с уклонением от санкций , в том числе со стороны иностранных финансовых учреждений, операторов теневого флота и посредников, содействующих российским энергетическим операциям.

защитить союзников США, применяя исключения и корректировку тарифов к странам, активно снижающим свою зависимость от российских энергоносителей;

укрепить парламентский контроль, предоставив подробную информацию о реализации санкций, обоснование тарифов и измеримые показатели для оценки их эффективности.

Таким образом, конгрессмены потребовали до 18 октября сообщить, какие санкции и пошлины будут введены, планируются ли отсрочки или отмена отдельных мер и как администрация оценит их эффективность.

Кроме того, законодатели выразили обеспокоенность по поводу дизельной сделки США и России и настоятельно призвали отозвать лицензию, выданную американским Минфином.