Время на исходе. В Конгрессе США призвали Трампа ввести "адские санкции" Грэма против России

В четверг 15 октября 22 конгрессмена США призвали президента Дональда Трампа ввести пакет "адских санкций" покойного сенатора Линдси Грэма против России и Ирана. До принятия решения фактически осталось несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола.
Согласно заявлению, документ подписали 22 конгрессмена. В своем обращении они подчеркнули, что в связи с тем, что Россия готовится начать пятую зимнюю кампанию против Украины, у США есть возможность активизировать мирные усилия, оказав максимальное давление на диктатора РФ Владимира Путина, а также "правительства и сети", которые финансируют его войну.
"Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за подписание закона Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года и настоятельно призываем к его полному и добросовестному выполнению к первому сроку - 18 октября. Использование предусмотренных в этом законе инструментов экономического давления будет иметь решающее значение для того, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам", - говорится в заявлении.
Отметим, что 18 октября - это дедлайн, к которому Трамп должен либо ввести санкции, либо письменно обосновать Конгрессу, почему он этого пока что делать не будет.
Возвращаясь к заявлению конгрессменов, они призвали Трампа:
Таким образом, конгрессмены потребовали до 18 октября сообщить, какие санкции и пошлины будут введены, планируются ли отсрочки или отмена отдельных мер и как администрация оценит их эффективность.
Кроме того, законодатели выразили обеспокоенность по поводу дизельной сделки США и России и настоятельно призвали отозвать лицензию, выданную американским Минфином.
Напомним, в ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп официально подписал закон о санкциях Линдси Грэма против России. После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил Трампу благодарность за этот шаг.
Подробнее о том, что предусматривает пакет санкций Грэма - читайте в материале РБК-Украина.