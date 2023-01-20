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Пора копать глубже. Министр обороны США призвал быть более решительными в помощи Украине

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин призвал иностранных коллег быть более решительными в помощи Украине. Заявил о том, что пора "копать глубже".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Остина, Украина воодушевила мир, а тем временем Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов и сильными боевыми потерями. Когда свободная и суверенная Украина получает мощную поддержку, Кремль должен умолять помочь ему пополнить запасы у своих немногих союзников. Между тем, даже Иран и Северная Корея не хотят признавать поставки оружия в Россию.

"Пора копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не поколеблемся в нашей решимости помочь Украине защитить себя от российской имперской агрессии", - добавил министр обороны США.

Отвечая на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, Остин заявил, что США и в дальнейшем будут отстаивать принцип того, что границы стран не могут быть изменены силой.

"И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня здесь", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов.

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