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Время, когда в России закончатся ракеты, уже приближается, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

У России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из всего запаса, который был до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова изданию НВ.

"Могу сказать, что это время уже приближается", - сказал Данилов в ответ на вопрос, когда закончатся ракеты.

По его словам, украинская разведка работает безупречно. "Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас представляют наибольшие проблемы", - сказал он.

В то же время по другим, советским образцам, например, С-300, "еще немного есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля", отметил Данилов.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля". , – добавил секретарь СНБО.

Напомним, в конце августа в ГУР МО заявили, что у России осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной.

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