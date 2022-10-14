Время, когда в России закончатся ракеты, уже приближается, - Данилов

"Могу сказать, что это время уже приближается", - сказал Данилов в ответ на вопрос, когда закончатся ракеты.

По его словам, украинская разведка работает безупречно. "Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас представляют наибольшие проблемы", - сказал он.

В то же время по другим, советским образцам, например, С-300, "еще немного есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля", отметил Данилов.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля". , – добавил секретарь СНБО.