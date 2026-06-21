ua en ru
Вс, 21 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Чарльз III впервые в истории Великобритании раскроет свои доходы

00:56 21.06.2026 Вс
2 мин
Как изменится прозрачность королевских финансов после скандалов?
aimg Филипп Бойко
Чарльз III впервые в истории Великобритании раскроет свои доходы Фото: король Великобритании Чарльз III (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Король Чарльз III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, который публично раскроет свою личную налоговую декларацию. Соответствующие данные появятся в годовой финансовой отчетности уже в следующий четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Интересно, что это личное решение монарха. Налоговые платежи станут новым элементом традиционного отчета Букингемского дворца, что является частью модернизации и повышения прозрачности.

Читайте также: Чарльз III бросил зашифрованный вызов Трампу по поводу Украины и НАТО, - Politico

В офисе короля стремятся к тому, чтобы люди лучше понимали ответственность королевской семьи. Общество требовало открытости, особенно после финансовых скандалов вокруг Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сообщает BBC.

Отчет охватывает 2024-25 финансовый год, и в документе будут указаны налоги с различных источников дохода короля:

  • доход от герцогства Ланкастер;
  • дивиденды от личных инвестиций;
  • доходы от частных поместий - Сандрингема и Балморала.

Такие налоговые данные обещают публиковать ежегодно.

Король и налоги

Согласно законодательству страны, монарх не обязан платить налоги. Это касается прибыли, наследства и прироста капитала. Однако Чарльз III делает это добровольно, ведь ранее он раскрывал суммы только в статусе принца Уэльского.

В материале отмечается, что только доход от герцогства Ланкастер в прошлом году составил около 24 миллионов фунтов стерлингов. Это бизнес с недвижимостью в Лондоне и на севере Англии. Именно он обеспечивает львиную долю частного бюджета короля.

Сколько англичане тратят на короля

Налоговый отчет выйдет вместе с данными о суверенном гранте - это средства, которые государство выделяет на содержание двора, персонал и официальные визиты. В этом году грант вырос до рекордных 137,9 миллиона фунтов.

Причина такого скачка - масштабная реконструкция Букингемского дворца. Однако расходы могут сократить. Министерство финансов и Даунинг-стрит готовят пересмотр финансирования.

Комитет по государственным счетам проверит королевскую собственность и аренду. Национальное аудиторское управление уже выяснило интересные детали: дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, живут в Кенсингтонском и Сент-Джеймском дворцах. Они не выполняют официальных обязанностей, а арендную плату за них вносит лично король из своих частных доходов.

Что еще известно о Чарльзе III

Ранее мы писали о том, что ест монарх для сохранения молодости. Чарльз III годами остается верным скромному и очень полезному блюду.

Также недавно произошел казус на одной британской радиостанции, где случайно объявили о смерти Чарльза III. Там из-за технической ошибки сработал специальный протокол оповещения, который есть у многих вещательных компаний в Великобритании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чарльз III
Новости
Украинские дроны теперь имеют дальность действия 3000 км, - Зеленский
Украинские дроны теперь имеют дальность действия 3000 км, - Зеленский
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering