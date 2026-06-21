Чарльз III впервые в истории Великобритании раскроет свои доходы
Король Чарльз III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, который публично раскроет свою личную налоговую декларацию. Соответствующие данные появятся в годовой финансовой отчетности уже в следующий четверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Интересно, что это личное решение монарха. Налоговые платежи станут новым элементом традиционного отчета Букингемского дворца, что является частью модернизации и повышения прозрачности.
В офисе короля стремятся к тому, чтобы люди лучше понимали ответственность королевской семьи. Общество требовало открытости, особенно после финансовых скандалов вокруг Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сообщает BBC.
Отчет охватывает 2024-25 финансовый год, и в документе будут указаны налоги с различных источников дохода короля:
- доход от герцогства Ланкастер;
- дивиденды от личных инвестиций;
- доходы от частных поместий - Сандрингема и Балморала.
Такие налоговые данные обещают публиковать ежегодно.
Король и налоги
Согласно законодательству страны, монарх не обязан платить налоги. Это касается прибыли, наследства и прироста капитала. Однако Чарльз III делает это добровольно, ведь ранее он раскрывал суммы только в статусе принца Уэльского.
В материале отмечается, что только доход от герцогства Ланкастер в прошлом году составил около 24 миллионов фунтов стерлингов. Это бизнес с недвижимостью в Лондоне и на севере Англии. Именно он обеспечивает львиную долю частного бюджета короля.
Сколько англичане тратят на короля
Налоговый отчет выйдет вместе с данными о суверенном гранте - это средства, которые государство выделяет на содержание двора, персонал и официальные визиты. В этом году грант вырос до рекордных 137,9 миллиона фунтов.
Причина такого скачка - масштабная реконструкция Букингемского дворца. Однако расходы могут сократить. Министерство финансов и Даунинг-стрит готовят пересмотр финансирования.
Комитет по государственным счетам проверит королевскую собственность и аренду. Национальное аудиторское управление уже выяснило интересные детали: дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, живут в Кенсингтонском и Сент-Джеймском дворцах. Они не выполняют официальных обязанностей, а арендную плату за них вносит лично король из своих частных доходов.
Что еще известно о Чарльзе III
Ранее мы писали о том, что ест монарх для сохранения молодости. Чарльз III годами остается верным скромному и очень полезному блюду.
Также недавно произошел казус на одной британской радиостанции, где случайно объявили о смерти Чарльза III. Там из-за технической ошибки сработал специальный протокол оповещения, который есть у многих вещательных компаний в Великобритании.