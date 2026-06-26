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Чарльз III стал первым монархом в истории, раскрывшим свои доходы

04:07 26.06.2026 Пт
2 мин
Британский монарх считается одним из самых богатых людей мира
aimg Юлия Маловичко
Чарльз III стал первым монархом в истории, раскрывшим свои доходы Фото: король Чарльз III (из открытых источников)
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Британский монарх Чарльз III добровольно уплатил налоги в размере 12,9 миллиона фунтов стерлингов - 17 миллионов долларов США - в период с 2024 по 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сын Чарльза III принц Уильям в свою очередь заплатил 7,76 миллионов фунтов стерлингов налога на доходы физических лиц и прирост капитала за 2024-2025 налоговый год.

Информацию о состоянии и налогах опубликовали в четверг Букингемский и Кенсингтонский дворцы.

Букингемский дворец не раскрыл ставку налога, уплачиваемого королем. Однако, согласно последним отчетам герцогства Ланкастер – основного источника личного дохода короля – монарх получил 26,5 миллиона фунтов стерлингов дивидендов в 2024-25 годах.

В отчете принца Уильяма говорится, что он "выплачивает самую высокую ставку налога на прибыль и прирост капитала по всем своим личным доходам".

Известно, что налоговые расходы короля Чарльза III выросли с 11,7 миллионов фунтов стерлингов в 2023-24 годах , а общие налоги принца Уильяма уменьшились с 8,34 миллионов фунтов стерлингов того года.

"Хотя королевские финансы иногда могут казаться сложными, базовая система в принципе понятна, структурирована законодательно и усовершенствована со временем, чтобы обеспечить монарху возможность служить независимо, подотчетно и в долгосрочных интересах нации", – сказал Джеймс Чалмерс , хранитель частной казны.

Напомним, на днях сообщалось, что Король Чарльз III станет первым монархом Великобритании в современную эпоху, публично раскроющим свой личный налоговый счет.

Также сообщалось, что Чарльз III, выступая в Конгрессе США, сделал завуалированный сигнал президенту Дональду Трампу и республиканцам не сокращать помощь Украине.

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