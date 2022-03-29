Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

"Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію – мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", – заявив Чалий.

За словами дипломата, Україна прагне отримати гарантії в юридичній формі, які будуть обов'язковими до виконання для всіх гарантів безпеки. Чалий заявив про пошук Україною можливості вступу в НАТО без фактичного приєднання.

Член української делегації впевнений, що гарантами безпеки України мають стати всі 5 держав, що входять до Ради безпеки ООН. Зокрема, і Росія.