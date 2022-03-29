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Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 21:06
Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України Фото: Олександр Чалий (третій ліворуч) (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Член української делегації на переговорах із РФ Олександр Чалий спробував пояснити необхідність надання Росії статусу гаранта безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію – мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", – заявив Чалий.

За словами дипломата, Україна прагне отримати гарантії в юридичній формі, які будуть обов'язковими до виконання для всіх гарантів безпеки. Чалий заявив про пошук Україною можливості вступу в НАТО без фактичного приєднання.

Член української делегації впевнений, що гарантами безпеки України мають стати всі 5 держав, що входять до Ради безпеки ООН. Зокрема, і Росія.

До слова, очільник МЗС Туреччини спрогнозував близький саміт своїх колег з України та РФ.

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