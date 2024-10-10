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Чалый: Мир наступит после эскалации, а не наоборот

Фото: Валерий Чалый, дипломат (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Мир в Украине наступит только после эскалации. Для этого нужно привлекать к войне и другие страны.

Такое мнение в интервью РБК-Украина рассказал экс-посол Украины в США и председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый.

По словам Чалого, пересидеть войну не удастся, в связи с чем Украине и ее партнерам необходимо искать асимметричных действий и средств по отношению к России. 

"Надо делать так, чтобы другие страны также были в этой войне. Я уверен, мир наступит после эскалации, а не наоборот. То есть, если мы покажем эскалацию со своей стороны, и что на нашей стороне поляки, литовцы, французы, если не будем бояться иметь пилотов из этих стран - французов на "Миражах", американских ветеранов на F-16, если создадим такую бригаду трехстороннюю и задействуем на границе, Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) начнет кричать", - пояснил он.  

Дипломаты добавил, что после этого Россия осознает, что дороги назад нет и начнет искать "куда направить все это". 

Угроза конфликта между Россией и НАТО

В начале 2024-го немецкое издание Bild представило сценарий военных учений, в которых вооруженные силы Германии готовятся к возможным гибридным атакам со стороны России на восточных границах НАТО. Представитель Североатлантического альянса прокомментировал эту информацию, отметив, что сценарии учений условны и используются для оценки военных возможностей в разных регионах.

Литовское Министерство обороны, в свою очередь, подчеркнуло, что пока нет реальных угроз со стороны России для НАТО, поскольку Москва сосредоточила свои усилия на конфликте в Украине.

В то же время, как отметил президент Финляндии Александр Стубб, сегодня НАТО возвращается к первоначальной задаче, для которой альянс и создавался, то есть сдерживание угроз с Востока.

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