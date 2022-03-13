На ЧАЕС відновили електропостачання: всі системи охолодження працюватимуть

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників і електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплене російськими окупантами.

Він зазначив, що українські енергетики ризикували власним здоров'ям та життям, але змогли запобігти ризику можливої ядерної катастрофи. Яка могла б загрожувати усій Європі.

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних зборок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного харчування.

"Наголошую, що ЧАЕС це об'єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога з боку будь-кого для забезпечення або відновлення електропостачання на наші об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Міністр Галущенко знову закликав міжнародні спільноти допомогти у захисті ядерних об'єктів.

"Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об'єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога покинути АЕС і встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України", - написав він.

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