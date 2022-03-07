Змінити персонал на ЧАЕС неможливо через відсутність безпечного коридору, - мер Славутича
Персонал на захопленій російськими військами Чорнобильській АЕС неможливо змінити через відсутність безпечного коридору. Люди знаходяться на станції 11 день.
Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"З 24 лютого зміна на ЧАЕС не повертається до Славутича. Персонал знаходиться на об'єкті і немає ніякого безпечного коридору, щоб ми могли замінити цих людей", - цитує видання Фомічова.
За його словами, персонал ЧАЕС працює цілодобово. Співробітники станції розбилися на групи, щоб мати можливість відпочивати. Він додав, що зараз Славутич і станція фактично відрізані від усієї України. У місті проблема з продуктами і жителі змушені самі пекти хліб з борошна, яку вдається зібрати в довколишніх селах.
Нагадаємо, з 24 лютого ЧАЕС знаходиться під контролем російських окупантів. Радіаційний фон в районі станції залишається в нормі.
Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!