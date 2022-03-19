Де вони зараз? Данілов запросив представників МАГАТЕ приїхати на ЧАЕС та ЗАЕС

Російські окупанти, з початку війни в Україні захопили два ядерних об’єкти - ЧАЕС та ЗАЕС. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати свої представників, аби переконатися у тому, що на станціях усе відбувається в межах норм й нормативів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Данілова в телемарафоні.

"Терористи захопили дві ядерні станції й уся інституція МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де їх працівники на цих станціях? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати усе що відбувається на цих станціях. В мене велике прохання до усіх представників МАГАТЕ, пришліть, будь ласка, на ЧАЕС та ЗАЕС свої представників, щоб ви переконалися у тому, що там все відбувається по нормах й нормативах, які є на ядерних об’єктах",- заявив Данілов.

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