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На ЧАЭС шестой день ликвидируют последствия атаки: какая ситуация с радиационным фоном

Чернобыль, Среда 19 февраля 2025 11:36
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На ЧАЭС шестой день ликвидируют последствия атаки: какая ситуация с радиационным фоном Фото: на ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия атаки РФ 14 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

На Чернобыльской АЭС шестой день продолжается ликвидация последствий российской атаки. Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления. Также специалисты ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций безопасного укрытия четвертого энергоблока ЧАЭС, которое было атаковано российским дроном.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы. Ситуация контролируемая. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: на ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия атаки (t.me/dsns_telegram)

Удар по саркофагу ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе дрона по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС 14 февраля. В результате атаки новый безопасный конфайнмент был поврежден, возник пожар.

Как известно, россияне выпустили по ЧАЭС беспилотник с фугасной боевой частью. После атаки специалисты не фиксировали повышения радиационного фона. Однако в Минэнерго допускали, что в случае серьезного повреждения есть угроза значительного повышения радиационного фона.

На днях правительство выделило более 1,5 млрд гривен на поддержку в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС.

Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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