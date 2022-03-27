На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу

"На рахунок ротації персоналу: нам дійсно вдалося замінити ту зміну, яка виявилася у перший день масштабного вторгнення, 24 лютого, на Чорнобильській АЕС. 26 днів усі працівники станції перебували там у заручниках. Нам вдалося частково замінити людей, щоб вони повернулися до своїх родин". ", - повідомив він.

За словами Фомічова, вдалося знайти добровольців, які замінили персонал ЧАЕС.

"Ми знайшли добровольців - вони справжні герої, як і ті, хто був там у цей час. Але це вже усвідомлене рішення людей: поїхати на Чорнобильську АЕС, розуміючи, що це може бути надовго", - додав мер Славутича.

При цьому він додав, що влада веде постійні діалоги, щоб робити ротацію частіше.

"Щоб це було не 20 днів, а хоча б вдвічі менше і ще частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи та заміни персоналу поки не йдеться, але про більш часту ротацію переговори тривають", - додав Фомічев.