ЧАЕС та ядерні об'єкти зони відчуження знеструмлено: чим це загрожує

Повідомляється, що в сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок.

"Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе тільки при наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть виробляти охолодження. Як наслідок - зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, без електрики не працює вентиляція на об'єкті, і весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, і це великий ризик при пожежі, яка може статися внаслідок влучання снаряда.

"Наразі тривають бойові дії, що унеможливлює проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення. Знеструмлено і місто Славутич", - додали в "Енергоатомі".