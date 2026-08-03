CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности.

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"Именно поэтому роль управленцев в военное время выходит за рамки традиционного бизнес-менеджмента", - подчеркивают в материале.

В материале подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

Глава ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в области энергетики. Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.