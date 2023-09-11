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CBSNews узнало, как часто генерал Милли общается с Залужным

Фото: Валерий Залужный и Марк Милли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли находится на постоянной связи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным созваниваясь с ним минимум один раз в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж журналистов CBSNews.

"Я разговариваю с ним (Залужным, - ред.) каждую неделю, иногда два, три раза в неделю", - сказал Милли.

По словам Милли, несмотря на большой боевой опыт, подобные боевые действия, с такой интенсивностью, он видит впервые.

"Я участвовал во многих перестрелках. Меня несколько раз взрывали на транспортных средствах – на минах, самодельных взрывных устройствах и РПГ. Но никогда до такой степени интенсивности", - признался генерал.

Он также не стал скрывать, что контрнаступление ВСУ получило более ожесточенное сопротивление оккупантов, чем это ожидалось.

"(Контрнаступление, - ред.) происходит медленнее, чем люди ожидали... Но в этом разница между войной на бумаге и настоящей войной. Итак, реальные люди действительно гибнут, а настоящие машины действительно взрываются, поэтому люди склонны замедляться в таких ситуациях. Но это очень обдуманно, и они (ВСУ, - ред.) прогрессируют каждый день", - заверяет Милли.

По словам генерала,  Украина сама выбирает цели и наносит удары.

"Выбор целей и право нанесения удара принадлежит Украине. Что мы делаем, так это обеспечиваем им ситуационную осведомленность", - отметил военный, добавив, что США помогают Украине защитить себя.

Ранее генерал Марк Милли заявлял, что активная фаза контрнаступления украинских войск может продолжаться еще 30-45 дней. После этого наступление усложнит погода.

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