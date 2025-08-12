ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины, - Green Deal Ukraїna

Вторник 12 августа 2025 14:39
UA EN RU
CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины, - Green Deal Ukraїna Фото: CBAM в будущем станет еще более серьезным вызовом для Украины
Автор: Сергей Новиков

Влияние механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) на украинскую экономику в краткосрочной перспективе будет ограниченным и коснется лишь нескольких секторов. Однако наибольшие вызовы для страны будут в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного руководителя проекта Green Deal Ukraїna Георга Цахманна.

"В ближайшей перспективе CBAM является своего рода ограниченным вызовом в нескольких секторах. Я ожидаю, что Украина сможет адаптироваться, но мы можем увидеть некоторое отклонение торговли от ЕС", - отметил эксперт.

По его словам, возможные изменения торговых потоков могут повлиять на украинскую металлургию: "Украина сейчас экспортирует определенную металлургическую продукцию в ЕС, и если потом она обнаружит, что уже не является конкурентоспособной в ЕС из-за CBAM, то попытается продать эту продукцию в Турцию или на другие рынки".

Цахманн подчеркнул, что такие перестановки в мировой торговле углеродоемкими товарами могут быть "не очень полезными для Украины" с точки зрения интеграции с ЕС.

Зато в долгосрочной перспективе CBAM может превратиться в значительно более серьезный вызов для страны.

"Значительно больший вызов может появиться в долгосрочной перспективе, когда CBAM станет более комплексным и сложным. И эти тренды мы уже видим, Европейская Комиссия уже предложила свои первые идеи по расширению сферы применения CBAM на дополнительные секторы", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что с расширением CBAM на большее количество отраслей интеграция Украины в европейские цепи создания стоимости станет сложнее.

"Когда мы стремимся к интеграции Украины в ЕС, мы также хотим большей интеграции Украины в европейские цепи создания стоимости, эта задача будет тем сложнее, чем больше секторов будет охватывать CBAM", - отметил Цахманн.

Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродной пошлины за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, которая имеет значительную долю угольной генерации и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергетики
Новости
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа