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Casino.ua объявило о партнерстве с Vibra Gaming

Вторник 01 апреля 2025 16:11
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Casino.ua объявило о партнерстве с Vibra Gaming Фото: Casino.ua объявило о партнерстве с Vibra Gaming (пресс-служба Casino.ua)
Автор: Сергей Новиков

Онлайн-платформа Casino.ua заключила партнерское соглашение с провайдером Vibra Gaming. Компания является ведущим поставщиком локализованного контента и технологических решений для операторов в Латинской Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, сотрудничество с Vibra Gaming позволит получить доступ к контенту, соответствующему международным стандартам и строгим регуляторным требованиям.

Благодаря глубокому пониманию рынка Латинской Америки и более чем 10-летнему опыту работы в европейской индустрии, Vibra Gaming станет надежным партнером в создании инновационной среды.

"Сотрудничество с Vibra Gaming - стратегический шаг, который поможет нам предложить еще больше инновационных решений для наших пользователей. Мы всегда открыты к партнерствам, способствующим развитию индустрии", - заявил директор "Казино ЮА" Александр Бабенко.

Напомним, ранее Casino.ua объявила о заключении соглашений с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys, SPRIBE и APOLLO GAMES.

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