В Cascade Investment Fund рассказали об основных принципах обновления своего инвестпортфеля

Виталий Хомутынник рассказал, что фонд продолжает развивать инвестиционную стратегию и адаптировать структуру активов к современным рыночным условиям. Это позволяет делать портфель более гибким и сбалансированным.

"Наша команда работает над рядом проектов как в Украине, так и за ее пределами. В то же время Украина остается для нас ключевым направлением: мы верим в ее потенциал и продолжим инвестировать в ее экономику.Венчурное направление сохраняется как важная составляющая портфеля", - отметил СЕО Cascade Investment Fund.

Среди последних изменений - увеличение доли в компании "Биокон", которая является логистическим провайдером полного цикла и специализируется на обслуживании фармацевтического рынка, в том числе на хранении продукции международных фармацевтических компаний.

Также Cascade Investment Fund усилил присутствие в сфере девелопмента: совместно с UDP была создана компания "Траст Девелопер", которая будет заниматься реализацией совместных девелоперских проектов в жилой недвижимости.

"Мы стремимся инвестировать в проекты, объединяющие стабильность и потенциал роста. Часть новых направлений находится на этапе переговоров и глубокого анализа, чтобы наши инвестиционные решения были стратегически обоснованными. Наша стратегия базируется на диверсификации портфеля, ориентации на устойчивые отрасли и дальнейшей поддержке украинских проектов", - подчеркнул СЕО Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник.